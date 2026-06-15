ABD Başkanı Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz'den geçmeye başladı

ABD ve İran arasındaki anlaşma için gözler 19 Haziran Cuma gününe çevrilmişken, Washington'dan da yeni açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump “Çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz'den geçmeye başladı, tamamen güvenli güney koridorunu kullanıyorlar.” dedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: ANLAŞMA METNİNİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMAYI UMUYORUZ

Anlaşmaya ülkesini temsilen imza atacak olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, “Anlaşma metnini hafta içinde açıklamayı umuyoruz." diye konuştu.

Amerikan CNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan Vance, cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan imza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılmasını beklediklerini söyledi.

“İRANLILARIN HANGİ KONULARDA TAVİZ VERECEĞİNİ GÖRECEĞİZ”

“Hürmüz Boğazı 'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz.” diyen Vance, "Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'DE ANLAŞMADAN MEMNUN OLANLAR DA VAR"

Hala çözüm bekleyen çok konu olduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, “İsrail'de anlaşmadan memnun olanlar da var. İsrail'in yeni Ortadoğu masasında bir koltuğu olacak.” diye konuştu.