ABD Başkanı Trump: "Plastiğe geri dönüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın "kağıt pipet" kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını belirterek, "Plastiğe geri dönüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Plastiğe geri dönüyoruz"

Başkanı , sosyal medya hesabından kağıt pipetlerle ilgili açıklama yaptı.

Trump, “Sahtekar Joe'nun ' pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrı bir paylaşımda da "Plastiğe geri dönüyoruz" ifadesiyle eski başkan 'ın "kağıt pipet" kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını kaydetti.

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