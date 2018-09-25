ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul toplantıları devam ederken, ABD ile İran'ın olası görüşmeleriyle ilgili açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.



Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün. Onun çok sevecen bir adam olduğundan eminim" mesajını paylaştı.



BM Genel Kurulu'nda hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı konuşmalar da merakla bekleniyor.



130 DÜNYA LİDERİ BİR ARAYA GELİYOR



ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu toplantılarına 130 ülkenin devlet ve hükümet liderleri katılıyor.



Dünya liderlerinin Ortadoğu'daki savaşlar, Kuzey Kore ile nükleer müzakeler, sığınmacı sorunu ve küresel ısınmayı ele alması bekleniyor.

