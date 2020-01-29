ABD Başkanı Trump tek taraflı 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıkladı.



Tek taraflı barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.



Trump, konuşmasının başında, tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.



Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.



Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurguladı.



FİLİSTİN'E 4 YIL SÜRE



Tek taraflı Ortadoğu barış planına göre Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.



Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.



Trump ayrıca, tek taraflı Ortadoğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.



MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜ DEĞİŞMEYECEK



Öte yandan, Trump, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail'in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa'daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edeceğini dile getirdi.



Trump, Ürdün'ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumunun korunacağını ve bu ülkenin İsrail ile çalışmaya devam edeceğini ekledi.



ABD Başkanı Donald Trump, tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.

NETANYAHU PLANIN DETAYLARINI AÇIKLADI



Daha sonra kürsüye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'ın tek taraflı Ortadoğu barış planının detaylarını aktardı.



Planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.



Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade etti.



FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE GERİ DÖNÜŞ HAKKI YOK



ABD'nin planına göre yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği plan, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.Trump'ın ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı. Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı.

YILLARA GÖRE BÖLGEDEKİ DAĞILIM VE TRUMP'IN PLANI SONRASI DAĞILIM



İSRAİL KABİNESİ 'İLHAK'I OYLAYACAK

İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.

BÜYÜKELÇİ FRIEDMAN: İSTEDİĞİ ZAMAN İLHAK EDEBİLİR



ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Tel Aviv yönetiminin istediği zaman işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.



"İsrail'in, Yahudi yerleşimleri ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki soruya Friedman, "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok" cevabını verdi.

