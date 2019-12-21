ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzaladı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini imzaladı. Tasarı yasalaşarak, resmen yürürlüğe girdi.



Savunma bütçesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok sayıda madde var.



Bütçede, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle, F-35 uçaklarının teslim edilmemesi maddesi yer alıyor.



Ayrıca Trump'a, Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasasını uygulaması çağrısı yapılıyor.



Savunma bütçesi, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak olan "Türk Akımı" ve Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akımı 2" projelerini de hedef alıyor.



Her iki projenin inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı getiriliyor.



Bütçe ayrıca, Washıngton'ın 1987'den bu yana Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunun da koşullu olarak kaldırılmasını öngörüyor.



Buna göre, Rum Yönetimi, Rus askeri gemilerinin limanları kullanmasına izin verilmemesi koşuluyla, ABD'den silah satın alabilecek.



