ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı

Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği bir toplantının başında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili detay vermeyen Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracaklarını söylemişti.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.