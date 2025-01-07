ABD Başkanı Trump: Erdoğan dostum ve saygı duyduğum biri

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan yeni başkan Donald Trump'tan Suriye ve Türkiye hakkında yeni açıklamalar geldi.

Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ABD'nin Suriye'den asker çekip çekmeyeceğiyle ilgili bir gazetecinin sorusunu, "Suriye’den asker çekip-çekmeyeceğimi sana söyleyecek değilim. Çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." şeklinde yanıtladı.

Donald Trump Türkiye'nin Suriye'de stratejik planlar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'nin staratejik adımları sayesinde Suriye'de İran ve Rusya zayıfladı" ifadesini kullandı.

Trump, İsrailli rehinelerle ilgili olarak ise, "Göreve gelene kadar rehineler dönmezse kıyamet kopacak." diye konuştu.