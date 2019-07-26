Son dakika haberi! Ankara-Washington hattında gerilime neden olan rus hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.



ABD başkanı, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yaptırım konusu da soruldu. Trump, Türkiye ile yaşanan gerilimi "zor bir durum" olarak değerlendirdi.



Türkiye'yi suçlamadığını çünkü çok fazla sebep olduğunu söyledi.