Son dakika haberi! Ankara-Washington hattında gerilime neden olan rus hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.
ABD başkanı, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yaptırım konusu da soruldu. Trump, Türkiye ile yaşanan gerilimi "zor bir durum" olarak değerlendirdi.
Türkiye'yi suçlamadığını çünkü çok fazla sebep olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump: Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili olarak, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.
Son dakika haberi! Ankara-Washington hattında gerilime neden olan rus hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.