ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eski avukatı Michael Cohen'e tepki gösterdi.



Cohen’i mahkemeyle anlaşmak için hikayeler uydurmakla suçlayan Trump, "Eğer iyi avukat arıyorsanız kesinlikle Michael Cohen'i tutmamanızı tavsiye ederim" dedi.



Donald Trump, eski kampanya direktörü Paul Manafort'a ise övgü yağıdırdı.



ABD Başkanı, Manafort'un inanılmaz bir baskı altında kalmasına rağmen Cohen gibi pes etmediğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, hakkındaki iddialarla ilgili federal soruşturma bürosuyla uzlaşma yoluna gitmişti.



Jüri karşısına çıkan Cohen, ABD Başkanı Trump'ı kastederek “adayın isteği üzerine” seçim finansmanı yasasını ihlal ederek, bazı kişilere sessiz kalmaları için ödemeler yaptığını itiraf etmişti.

