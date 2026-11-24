ABD Başkanı Trump, cinayet kurbanlarının yakınlarıyla buluştuğu Adalet Bakanlığı'ndaki programda California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki tüm idam cezalarının hafifletilmesine yönelik kararını kınayarak buna itiraz edeceğini açıkladı.

Tartışma, Newsom'ın 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmasının beklenmesi nedeniyle kamuoyunda büyük ilgi çekti.



CALIFORNIA, DÜNYADA EN FAZLA İDAM MAHKUMU BULUNAN YERLERDEN BİRİ



Newsom, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamayla, California'daki 548 idam mahkumunun cezalarını hafifleterek bunları ömür boyu hapis cezasına çevireceğini duyurmuştu.

Dünyada en fazla idam mahkumu barındıran yerlerden biri olan California'da mahkemeler cinayet ve diğer ciddi suçlarda ölüm cezası vermeye devam etse de eyalette 20 yıldır tek bir infaz gerçekleşmedi.



TRUMP: ÜLKEMİZİN ŞU ANA KADAR GÖRDÜĞÜ EN SARSICI ADALETSİZLİKLERDEN



Programda söz alan cinayet kurbanı yakınlarının, Newsom'ın bu kararına yönelik tepkilerine destek veren Trump, "Cezasını hafifletmeye karar verdiği bu idam mahkumları arasında 110'dan fazla çocuk katili, kurbanlarını katleden 100'den fazla tecavüzcü ve çok sayıda seri katil bulunuyor. Bu, ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en sarsıcı adaletsizliklerden biri. Buna inanamadım." dedi.