ABD Başkanı Trump'tan federal infazların hızlandırılması talimatı
24.11.2026 10:35
Son Güncelleme: 24.11.2026 10:35
Trump, programda söz alan cinayet kurbanı yakınlarının, California'da idam cezalarının hafifletilmesine yönelik tepkilerine destek verdi,
ABD Başkanı Donald Trump, idam mahkumlarına yönelik federal infazların hızlandırılması talimatını verdi; California'da idam cezalarının hafifletilmesi kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, cinayet kurbanlarının yakınlarıyla buluştuğu Adalet Bakanlığı'ndaki programda California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki tüm idam cezalarının hafifletilmesine yönelik kararını kınayarak buna itiraz edeceğini açıkladı.
Tartışma, Newsom'ın 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmasının beklenmesi nedeniyle kamuoyunda büyük ilgi çekti.
CALIFORNIA, DÜNYADA EN FAZLA İDAM MAHKUMU BULUNAN YERLERDEN BİRİ
Newsom, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamayla, California'daki 548 idam mahkumunun cezalarını hafifleterek bunları ömür boyu hapis cezasına çevireceğini duyurmuştu.
Dünyada en fazla idam mahkumu barındıran yerlerden biri olan California'da mahkemeler cinayet ve diğer ciddi suçlarda ölüm cezası vermeye devam etse de eyalette 20 yıldır tek bir infaz gerçekleşmedi.
TRUMP: ÜLKEMİZİN ŞU ANA KADAR GÖRDÜĞÜ EN SARSICI ADALETSİZLİKLERDEN
Programda söz alan cinayet kurbanı yakınlarının, Newsom'ın bu kararına yönelik tepkilerine destek veren Trump, "Cezasını hafifletmeye karar verdiği bu idam mahkumları arasında 110'dan fazla çocuk katili, kurbanlarını katleden 100'den fazla tecavüzcü ve çok sayıda seri katil bulunuyor. Bu, ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en sarsıcı adaletsizliklerden biri. Buna inanamadım." dedi.
Newsom, California'daki 548 idam mahkumunun cezalarını hafifleterek bunları ömür boyu hapis cezasına çevireceğini duyurmuştu.
TRUMP: JÜRİ KARARINI VERDİKTEN SONRA İDAM CEZASI HIZLI VE KESİN OLACAKTIR
Trump, idam cezalarının müebbet hapis cezalarına çevrilmesine itiraz edeceklerini belirterek, "Newsom katillerin yanında yer aldı ama bugün biz diyoruz ki Amerikan halkı sizin yanınızda. Bu salondaki pek çok kişi bu rezaletin bir şekilde geri alınması için elinden geleni yapıyor. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz." diye konuştu.
Trump ayrıca başsavcıya, federal idam cezalarının infazını hızlandırma talimatı verdiğini de açıklayarak, "Jüri kararını verdikten sonra idam cezası hızlı ve kesin olacaktır." ifadelerini kullandı.
NEWSOM'IN OFİSİNDEN YANIT: HEPSİ HAPİSHANEDE ÖLECEK
Beyaz Saray sözcüsü Steven Cheung'un X platformundaki ilgili bir paylaşımına yanıt veren Newsom'ın ofisi ise, "California'da cezası hafifletilen her bir idam mahkumu hapishanede ölecek. Hiçbiri dışarı çıkamayacak. Peki ya Donald Trump'ın suçluları? Zengin bağışçılar ve lobiciler çıkar sağlama iddiaları karşısında ciddi rüşvetlerle af güvencesi alırken onlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyor." dedi.