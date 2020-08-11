ABD Başkanı Trump’tan "İkinci Dünya Savaşı" gafı

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında İspanyol Gribi salgınının Birinci Dünya savaşını bitirdiği açıklaması yerine "Salgın İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdi" gafı sosyal medayada viral oldu. ABD Başkanı Trump Birinci Dünya Savaşı’nı, 1945 yılında Nazi Almanyası’nın yenilmesi ve ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasının ardından sonra eren İkinci Dünya Savaşı ile karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.



TARİHLERİ KARIŞTIRDI, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ



Sosyal medya kullanıcıları, “Tarihi hatırla, tarihi bozma” ifadelerini kullanırken, Twitter’da ‘World War’ etiketi ilk sıralara yerleşti.

50 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 1917'de ortaya çıkan İspanyol Gribi, 1920 yılına kadar sürmüştü. Salgının Birinci Dünya Savaşı’nın 1918 yılında sonra ermesinde en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

