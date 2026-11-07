ABD Başkanı Trump'tan kabine değişikliği hazırlığı

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde ara seçimleri değerlendirdi.

Trump, "60 Minutes" programında kendisine, kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." diyen ABD Başkanı, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım." ifadesini kullandı.



ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Trump'ın bu açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının hemen ardından geldi.



ABD Başkanı, "Stephen Miller yeni Özel Kalem Müdürü olacak, Susie ise siyasi operasyonların başına geçecek." dedi.

Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu yönündeki soruya Trump, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız. Bence Wiles çok iyi, harika bir iş çıkardı ancak bir değişiklik yapmak istedim." yanıtını verdi.

Miller’ı neden tercih ettiği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Stephen en başından beri benimle birlikte. Siyaseti çok iyi anlıyor ve çok iyi bir yönetici. Harika bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın uzun süredir yakın danışmanları arasında yer alan Miller, Beyaz Saray’da özellikle göçmenlik politikalarının şekillendirilmesinde etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.