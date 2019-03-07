ABD Başkanı Donald Trump ölümcül derecede hasta olan seçmenini telefonla arayarak destek verdi. Kistik fibrosis hastası 44 yaşındaki Jay Barrett’ın en büyük hayali ABD Başkanı Donald Trump'la konuşmaktı. Barrett’in hayali belediye meclisi üyesi Demokrat kızkardeşi Bridgette Hoskie sayesinde gerçek oldu.



Connecticut eyaletinde yaşayıp tedavi gören Barrett’i ABD Başkanı Trump telefonla aradı. ABD Başkanı görüşmede kendisinin büyük bir destekçisi olduğunu söyleyen Barrett’ı yapacağı mitinglere davet etti.



Telefonda Trump ile hasta Jay Barrett arasında şu diyalog yaşandı:



Trump: Merhaba Jay, yakışıklı görünüyorsun. Senin bir fotoğrafını gördüm. Harika görünüyorsun.



Barrett: Beni onurlandırıyorsunuz. Berbat görünüyorum.



Trump: Nasılsın? Nasıl gidiyor Jay?



Barrett: Gidiyor işte, ne demek istediğimi biliyorsunuz.



Trump: Sen bir şampiyonsun. Bununla mücadele edeceksin değil mi? Bununla savaşıyorsun. İyi görünüyorsun. Bir mitingime gelmeni dilerdim. Keşke gelebilsen. Bu şeyleri sevdiğini biliyorum.



Barrett: Eğer beni içeri sokarsanız oraya gelmenin bir yolunu bulurum.



Trump: Senin bölgene geldiğim zaman, nerede yaşadığını çok iyi biliyorum, ön sırada oturacaksın Jay.



Barrett: Sayın Başkan iyi günde kötü günde, biliyorsunuz çok fazla kötü ve iyi şeyler oldu. Ben sizi destekliyorum.



Trump: Bu çok güzel adamım. Seni seviyoruz Jay. Söylediğin şey gerçekten çok güzel. Bunu unutmayacağım. Umarım bundan 10 yıl sonra da konuşuyor olacağız.



Barrett: Dediğim gibi 2020 yılında size oy vermeyi planlıyorum.



Doktorlar Jay Barrett’in 6 aylık ömrü kaldığını söylüyor. Barrett'i pazartesi günü de ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump aramıştı.