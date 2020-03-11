ABD Başkanı Trump'tan Putin'e ret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İkinci Dünya Savaşı için Moskova'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek törenlere davet edildiğini açıkladı.



Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetini kabul etmediğini de belirtti.



Peskov, "ABD'nin Zafer Günü törenlerine hangi düzeyde katılım sağlayacağını bu aşamada bilmiyoruz. Ancak diplomatik kanallardan öğrendiğimiz kadarıyla ABD Başkanı Trump törenlere katılmayacak" dedi.



Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı için 9 Mayıs'taki törenlere büyük önem veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın törenlere katılmaması, Rusya'ya karşı yeni cephe açması anlamı taşıyor.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki 60'ıncı yıl törenlerine dönemin ABD Başkanı George W. Bush katılmıştı.