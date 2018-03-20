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ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya bir darbe daha

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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameyle Venezuela'nın çıkardığı "petro" adlı dijital para birimi kullanan tüm işlemler, ABD'lilere ve ABD içinde yasaklandı.

Yasağın hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsadığı belirtildi. Kararnamede Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun dijital para birimi oluşturarak ABD yaptırımlarını delme girişiminde bulunduğu da ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de, Venezuelalı 4 kamu görevlisini daha yaptırım listesine aldı.

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