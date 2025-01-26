ABD Başkanı Trump'tan Dünya Sağlık Örgütü'ne dönüş sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta katıldığı mitingde konuştu. Trump, resmi görevine başladığı ilk gün imzaladığı kararnameyle çekildiğini açıkladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne dönüş sinyali verdi.



Trump, "Bana 'Sizi 39 milyon dolara geri alacağız' dediler. Yılda ödediğimiz 500 milyon dolardan 39'a düşüreceğiz diyorlar. 'Hayır' dedim çünkü bu durum çok konuşuldu. 39 milyon doların bile iyi karşılanıp karşılanmayacağını bilmiyorum ama belki tekrar katılmayı düşünebiliriz" dedi.



"Çin 1,4 milyar nüfusu için 39 milyon dolar ödüyor" diyen Trump, "Biz 325 milyon için 500 milyon dolar ödüyorduk. Bu insanların nesi var anlamıyorum" diye konuştu.



Trump, çekilmenin nedenleri olarak örgütün Covid-19 salgınını iyi yönetemediğini ve ABD'den haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğünü belirtmişti.



TRUMP'IN DSÖ'DEN AYRILMA KARARI



ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.



Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.