Çin 'in Şıncın kentinde düzenlenen 33. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaparken ABD Başkanı Donald Trump 'ın gözleri kapalı şekilde kameralara yakalanması dünyada gündeme oturdu.

Şi'nin konuşması devam ederken kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ABD Başkanı'nın o sırada uyuyakaldığı yorumları yapıldı.



"DÜNYA SAHNESİNDE UTANÇ"



X'te 1 milyon takipçisi bulunan "Republicans Against Trump" (Trump Karşıtı Cumhuriyetçiler) hesabı bu görüntüleri paylaşarak, "Dünya sahnesinde UTANÇ: Donald Trump Çin'deki APEC Zirvesi'nde uyuyakaldı." ifadelerini kullandı.



"Republicans Against Trump" hesabında yayımlanan görüntüleri X'te yeniden paylaşan California Valisi Gavin Newsom'un basın ofisi de, "Dünya O'na gülüyor." dedi.



BBC DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



BBC'nin de internet sitesinde, "APEC'te Şi konuşurken kameralar Trump'ı gözleri kapalı şekilde yakaladı" başlığıyla bu görüntüleri paylaştı.



Trump'ın o sırada gerçekten uyukladığı mı yoksa sadece gözlerini mi dinlendirdiği konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.