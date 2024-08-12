ABD başkanlık seçimleri ne zaman? (2024 Amerika Başkanlık seçimi takvimi)

2024 ABD başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklaması üzerine, Trump ve Harris'in seçimlerde yarışacağı kesinleşti. Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?



18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.