ABD başkanlık seçimleri ne zaman? (2024 Amerika Başkanlık seçimi takvimi)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek. Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesiyle birlikte, Biden yerine Yardımcısı Kamala Harris başkan adayı oldu.Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD başkanlık seçimleri ne zaman? (2024 Amerika Başkanlık seçimi takvimi)

2024 başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklaması üzerine, Trump ve Harris'in seçimlerde yarışacağı kesinleşti. Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD başkanlık seçimleri ne zaman? (2024 Amerika Başkanlık seçimi takvimi) - 1

SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan kabine üyelerine: "Güvenlik konularını konuşmayın"

Netanyahu'dan kabine üyelerine: "Güvenlik konularını konuşmayın"

Lufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Lufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını durdurma kararını uzattı

İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü

İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü

Lübnan sınırında tansiyon yüksek: İsrail'den yeni saldırı

Lübnan sınırında tansiyon yüksek: İsrail'den yeni saldırı

Hindistan'da tapınakta izdiham: 7 kişi öldü

Hindistan'da tapınakta izdiham: 7 kişi öldü

ABD'den Maduro'ya istifa karşılığında af teklifi

ABD'den Maduro'ya istifa karşılığında af teklifi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...