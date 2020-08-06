ABD, başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

ABD 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,basına yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor” dedi.



RUSYA’NIN 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDASI



ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, ‘Rusya aldatmacası’ diyerek iddialara tepki göstermişti.