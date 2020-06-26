"ABD Bin Ladin'i şehit etti" sözlerine tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, meclisteki konuşması sırasında El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'den şehit olarak bahsedince tepki topladı.



İmran Han, ülkesinin ABD ile ilişkileri konusunda mecliste konuşma yaparken" Terörle mücadelede ABD'nin yanında yer aldık. Ama onlar buraya gelip Usame bin Ladin'i şehit ettiler. Bizi önceden bilgilendirmediler. Terörle savaşta 70 bin kayıp vermemize rağmen aşalayacağı bir dil kullandılar" dedi.

Pakistan Başbakanın şehit ifadesi kullanmasına muhalefetten tepki geldi. Muhalefet Lideri, Usame Bin Ladin'in tartışmasız bir terörist olduğunu söyledi. El Kaide Lideri Usame Bin Ladin, ABD Ordusunun 2011'de Pakistan'a düzenlediği operasyonla öldürülmüştü.



BİN LADİN'İ NASIL VURDUĞUNU ANLATTI