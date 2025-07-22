ABD, bir kez daha UNESCO’dan çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) çekilme kararı aldığını açıkladı. Sözcü, UNESCO’da kalmanın ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet etmediğini savundu.



Bruce, “UNESCO, ayrıştırıcı toplumsal ve kültürel davaları savunmak için çalışıyor ve Önce Amerika dış politikamızla tezat içinde olan uluslararası kalkınmaya yönelik küreselci, ideolojik gündemiyle BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine fazla odaklanıyor” iddiasında bulundu.



SÖZCÜDEN “WOKE” SAVUNMASI



Bu açıklamanın öncesinde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, The New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Başkan Donald Trump, Birleşik Devletler’i UNESCO’dan çekmeye karar verdi” demiş, UNESCO’nun “woke” (duyar kasan), ayrıştırıcı meseleleri desteklediğini, bunların ABD’lilerin kasım ayında oy verdiği makul politikalar ile hiçbir şekilde uyumlu olmadığını” söylemişti.



France 24 haber sitesinin haberine göre, Aralık 2026’da gerçekleşecek UNESCO’dan çekilme hamlesi, başkent Paris merkezli kurum için de bir "darbe" anlamına geliyor.



ABD, İLK KEZ 1984 YILINDA ÇEKİLMİŞTİ



Trump, ilk başkanlık döneminde de ABD’yi UNESCO’dan çekmiş, bunun yanı sıra ülkesini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM İnsan Hakları Konseyi, Paris İklim Anlaşması ve İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çıkarmıştı.



Trump’ın hem halefi hem selefi olan eski başkan Joe Biden ise 2021 yılında göreve geldikten sonra ABD’nin yeniden UNESCO, DSÖ ve Paris Anlaşması’nın parçası olması için gerekli adımları atmıştı.



ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde “eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası işbirliği ile barışı geliştirme” amacıyla kurulan UNESCO’ya 1945 yılında üye olmuştu. Kötü finansal yönetim ve ABD karşıtlığı algısı iddiasıyla ilk olarak 1984’te UNESCO’dan çekilen ABD, 2003 yılında, eski başkan George W. Bush döneminde üyeliğe geri dönmüştü.



ABD, Trump kurumdan ilk çekildiğinde UNESCO’nun toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyordu. Bu oran şu anda yaklaşık yüzde 8 seviyesinde.



UNESCO’DAN AÇIKLAMA



ABD’nin çekilme kararının sonrasında açıklama yapan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay. “Başkan Donald Trump’ın bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri’ni UNESCO’dan çekme kararı karşısında derin üzüntü içindeyim. Bu, Aralık 2026’nın sonunda yürürlüğe girecek bir karar” ifadelerini kullandı.

