ABD bir kez daha Yemen'i vurdu
ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
ABD ordusu, dün gece İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana, El-Cevf ve Saada'ya 26 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yemen medyası, Saada'daki saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.
ABD'nin cuma günü sabah saatlerinde ise 43 saldırı düzenlediği, aynı gün toplamda 69 saldırı geçekleştirdiği öğrenildi.
ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail hedeflerine saldırılara devam edeceğini belirten Yemen'deki Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı.
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