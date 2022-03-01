ABD bir Rus diplomatı daha sınır dışı edecek

BM'de çalışan 12 Rus diplomatı dün sınır dışı eden ABD, bugün BM Genel Sekreterlik ofisinde görevli bir Rus çalışanı için daha aynı kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 23:02 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 23:03

ABD bir Rus diplomatı daha sınır dışı edecek

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ABD 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek

ABD 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek

ABD'nin, New York'taki (BM) Genel Merkezinde çalışan bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığı duyuruldu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, dün sınır dışı ettiği 12 Rus diplomata ek olarak bugün bir Rus vatandaşı için daha aynı kararı aldığını açıkladı.

Dujarric, ”Bugün ABD, ev sahibi ülke olarak New York'ta Genel Sekreterlik ofisinde çalışan bir Rus çalışanını sınır dışı etme kararını bize bildirdi." dedi.

Stephane Dujarric, dün açıklanan Rus misyonunun 12 çalışanıyla ilgili, ABD tarafından bilgilendirildiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler ile ABD arasındaki ev sahibi ülke anlaşması, ev sahibi ülkenin bu tür konularda Genel Sekretere danışmasını gerektirmiyor" dedi.

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