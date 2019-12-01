ABD 'Black Friday'de online satış rekoru kırıldı (Yaklaşık 43 milyar lira)

ABD'de Black Friday'de online alışveriş rekoru kırıldı.

Büyük indirim kampanyalarının düzenlendiği günde, 7.4 milyar dolar, yani yaklaşık 43 milyar Türk Lirası değerinde online alışveriş yapıldı.



Amerikan medyasında yer alan habere göre, Black Friday günü yapılan online alışverişlerle, tüm zamanların rekoru kırıldı.

7.4 milyar dolarlık rekor, geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 7.9 milyar dolarlık satış yapılan "cyber monday" gününün ardından en yüksek online satışın yapıldığı ikinci gün olarak kayıtlara geçti.

İnternet satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 oranında artığı açıklandı. Online siparişlerde en çok talep gören ürünlerin, yüzde 39'la cep telefonları olduğu açıklandı.



VİDEO: BLACK FRIDAY 2018'DE NE KADAR İLGİ GÖRDÜ?