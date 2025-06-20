ABD BM Daimi Temsilcisi'nin dili sürçtü: İsrail hükümeti terör yaymıştır

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea İran aleyhine yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullandı.

ABD BM Daimi Temsilcisi'nin dili sürçtü: İsrail hükümeti terör yaymıştır

BM Güvenlik Konseyi’nin ’ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenledi.

Toplantıda söz alan 'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran’ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti aynı zamanda tüm bölgeye kaos, terör ve acı yaymıştır." dedi.

ABD’li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi.

İsrail-İran savaşında 9. gün

İsrail-İran savaşında 9. gün

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...