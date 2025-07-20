ABD, Bolsonaro için harekete geçiyor: 8 hakime vize iptali

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Brezilya’da darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro ile ilgili olarak 11 Yüksek Mahkeme hakiminden sekizi hakkında vize iptali kararı verdiği bildirildi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu vize iptali emri, Bolsonaro’nun gelecek haftalarda hakkında Yüksek Mahkeme tarafından karar verilmesinin beklendiği günlerde geldi. Yüksek Mahkeme’nin Bolsonaro’yu atılı suçlardan mahkum etmesi bekleniyor. Eski devlet başkanı, böyle bir durumda 43 yıla kadar hapis cezası alabilir.



“SİYASİ BİR CADI AVI”



Mahkemenin kararının açıklamasını beklediği günlerde ABD’deki Donald Trump yönetimi de Bolsonaro’nun lehine olacak şekilde mahkeme ve mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva’nın hükümeti üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kendisi de ABD'deki Kongre baskını dolayısıyla suçlanmış olan olan Başkan Trump, 9 Temmuz’da Bolsonaro hakkındaki yargı sürecine de işaret ederek bir açıklama yapmış ve 1 Ağustos itibarıyla Brezilya’dan gelen mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Lula ise bu açıklamayı “kabul edilemez bir şantaj” sözleriyle tarif etmişti.



Federal polisin Bolsonaro’nun evine baskın düzenlemesinin ve eski başkana elektronik kelepçe takmasının ardından Rubio bir açıklama yaptı ve Bolsonaro’nun “siyasi bir cadı avı” ile karşı karşıya olduğunu savundu. ABD Dışişleri Bakanı, Bolsonaro’ya destek için başka hamlelerde de bulunulacağını duyurdu.



HANGİ HAKİMLERİN VİZELERİ İPTAL EDİLECEK?



Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Rubio, Brezilya’nın eski devlet başkanı hakkındaki soruşturmayı yürüten hakim hakkında vize iptali emri verdiğini söyledi. Rubio, hakim Alexandre de Moraes’in yanı sıra “mahkemedeki müttefiklerinin” de bu adımla karşı karşıya olduğunu söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı, diğer hakimlerin isimlerini paylaşmazken, Brezilya’nın O Globo gazetesi, diğer hakimlerin Luís Roberto Barroso, José Antonio Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Luiz Edson Fachin ve Gilmar Ferreira Mendes olduğunu aktardı.



Habere göre, mahkeme üyeliğine Bolsonaro tarafından aday gösterilmiş olan André Mendonça ve Kassio Nunes Marques ile Luiz Fux ise bu kararın dışında bırakıldı.



LULA: KEYFİ BİR ÖNLEM DAHA



Brezilya Devlet Başkanı Lula, bunun üzerine yaptığı açıklamada, bu adımın “ABD hükümeti tarafından hayata geçirilen bir başka keyfi ve tamamen temelsiz önlem olduğunu” söyledi. Lula, “Bir başka ülkenin yargı sistemine müdahale kabul edilemez ve uluslar arasındaki ulusal egemenlik ve saygıya dair temel ilkeleri zedeler” dedi.



Brezilya Devlet Başkanı, "Korkutma ve tehdidin, kimden gelirse gelsin, ülkemizin erklerinin ve kurumlarının en önemli misyonu olan demokratik hukuk devletini sürekli savunma ve koruma görevini hiçbir şekilde tehlikeye atamayacağına eminim” diye konuştu.