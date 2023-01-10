ABD Bolsonaro'yu iade edecek mi?

İlişkili Haberler Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinden Kongre baskını

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine hızlı ve uygun şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı.



Günlük basın toplantısında Brezilya’daki siyasi kriz ve ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Price, Brezilyalı liderin vize bilgileri ve ABD’de bulunmasının yasallığı üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

"BREZİLYA'NIN DEMOKRATİK KURUMLARINA DESTEĞİMİZ TAM"



Bolsonaro’nun destekçilerinin Brezilya’nın Ulusal Kongresi ve Yüksek Mahkemesine girmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasını kınadıklarını belirten Price, "Şiddet asla çözüm değil. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tam. İster diplomatik kanallardan, ister kolluk kanallarından gelsin, Brezilyalı ortaklarımızdan, Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz ve elbette bu taleplere uygun şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

"HER TÜRLÜ TALEBE YANIT VERMEYE HAZIRIZ"



Brezilya'nın hafta sonu yaşananlarla bağlantılı olarak ABD’den bilgi veya harekete geçme talebinde bulunduğu takdirde Washington’un yürürlükteki süreçleri kullanarak bu talepleri karşılayacağını kaydeden Price henüz Brezilya makamlarından bu yönde bir talep almadıklarını dile getirdi.



AA muhabirinin "ABD’nin Brezilya'daki savcılarla işbirliği yapacağını söylediniz. Eski Brezilya Devlet Başkanı'nı ülkeye iade edecek ölçüde işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Price, “Brezilya hükümetinin her türlü talebine uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız. Henüz herhangi bir özel talep almadık." yanıtını verdi.

ABD'DE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre baskının ertesi günü ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

BREZİLYA'DA KONGRE BASKINI



Brezilya'da önceki gün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.



Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.



Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.