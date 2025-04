ABD borsasında sert düşüş | Trump: Hastanın durumu ağırdı, operasyon geçirdi

Trump'ın imzaladığı kararnameyle, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurması dünya gündemine yerleşti.



Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" söyledi.



Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.



"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti. Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.



"İYİLİK İSTESEYDİK, HAYIR DERLERDİ"



Trump, tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini savunarak, "Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor." dedi.



Tarifeleri açıklamasının ardından ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, "Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar." şeklinde konuştu.



Trump, ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çekerek, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" kaydetti.