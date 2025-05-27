ABD bunu konuşuyor: Musk siyasetten gerçekten çekiliyor mu?

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, son haftalarda yaptığı açıklamalarla siyasetten çekileceğinin sinyallerini verdi. Ancak Washington’daki son gelişmeler, Musk’ın siyasetteki etkisinin hâlen güçlü bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.



Musk, geçtiğimiz ay Tesla yatırımcılarıyla yaptığı bir görüşmede, federal hükümette yürüttüğü "DOGE" (Department of Government Efficiency - Hükümet Verimliliği Departmanı) adlı programdaki rolünü azaltacağını ve elektrikli araç şirketine daha fazla zaman ayıracağını duyurmuştu. Bunun ardından da kamuoyuna yaptığı bir diğer açıklamada da, siyasete yaptığı katkıları önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

TRUMP'TAN MUSK AÇIKLAMASI

Bu açıklamalarından sonra Musk, Beyaz Saray’da Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıya katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı sırasında Musk’tan söz ederek, “Elon Güney Afrikalı. Onu başka bir işe daha bulaştırmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Musk’ın siyasetten tamamen uzaklaşmadığı şeklinde yorumlandı.



Musk, Beyaz Saray ziyaretinin hemen ardından Kongre’ye de iki ayrı ziyarette bulundu. Her iki görüşmede de Cumhuriyetçi milletvekilleriyle yapay zeka ve benzeri teknoloji politikaları üzerine konuştu. Bu temaslar da, Musk’ın Cumhuriyetçi Parti içindeki danışman rolünü hâlen sürdürdüğünü ortaya koyuyor.



Öte yandan, Cumhuriyetçi senatörler de Musk’a olan desteğini açıkça dile getiriyor. Teksas Senatörü Ted Cruz, Musk’ın siyasete para harcamaktan geri duracağını açıklamasına rağmen, onu “tarihi seçim sonuçlarına katkı sunan ve hiçbir ücret almadan federal hükümete hizmet eden bir lider” olarak tanımladı.

DOGE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Beyaz Saray ise, Musk’la ilgili söylentilerin dışında, DOGE programının devam edeceğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “DOGE’un amacı olan israfı, yolsuzluğu ve suiistimali ortadan kaldırma mücadelesi sürecektir” açıklamasında bulundu.

DEMOKRATLAR İNANMIYOR

Demokrat Parti cephesinde ise Musk’ın geri çekileceği yönündeki söylemler büyük ölçüde inandırıcı bulunmuyor. Wisconsin Temsilcisi Mark Pocan, Musk’ın 2024 seçimlerine yaptığı yüklü bağışları hatırlatarak, “Şu an kazancını toplamaya devam ediyor. Sadece artık bunu ön planda yapamayacağını fark etti” dedi.

