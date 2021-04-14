ABD Büyükelçiliğinden "PKK’nın sözde kilit isimleri için ödül" hatırlatması

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’nın sözde kilit isimleri Murat Karayılan’ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.



ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan’ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KARAR 2018'DE ALINMIŞTI

4 Kasım 2018'de Ankara'ya temaslarda bulunmak amacıyla gelen dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin terörle mücadele alanında yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini vurgulayan Palmer, şunları kaydetmişti:



"Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon dolara kadar), Cemil Bayık için (4 milyon dolara kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon dolara kadar) ödül verilecektir"



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'yı 1997 yılında yabancı terör örgütü olarak kabul ettiğini anımsatan Palmer, ABD hükümetinin de 2001 yılında terör örgütü PKK’yı "Küresel Terör Unsurları" listesine aldığını belirtmişti.