ABD Büyükelçisi Barrack: Amerika İsrail'i zorlayamaz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmalar söz konusunda olduğunda, ABD İsrail'i hiçbir şey yapmaya zorlayamaz" dedi.

Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki bir konferansta konuşan Barrack, Amerika'nın yalnızca etki edebileceğini söyledi.



Barrack, ABD'nin Süveyda'daki gelişmelere inanılmaz bir endişe, acı ve empatiyle tepki verdiğini söyleyerek, "Suriye hükümeti sorumlu tutulmalı" diye belirtti.

Büyükelçi ayrıca “Hiçbir yerde düşmanca bir nitelikte sahada daha fazla bot bulundurmayacağız” ifadesini kullandı.

