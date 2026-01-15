ABD Büyükelçisi Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Barrack ile görüşmesi hakkında “ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık” dedi.

Ayrıca ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları konularının değerlendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı İran ve Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığını söyledi.

“Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'a da teşekkür etti, “Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum” dedi.