ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan'ın diplomasi ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İran ile ABD arasında varılan mutabakata dair açıklaması na yanıt veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ankara'ya ateşkes sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Barrack sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Uluslar diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliğe ortak bir bağlılık seçtiklerinde ilerleme mümkündür."