ABD Büyükelçisi Barrack: Suriye bölünmeyecek (Sykes-Picot anlaşması nedir?)

Barrack, ABD’nin Suriye’nin bölünmesine karşı olduğunu, bir asır önce "Batı’nın emperyal kazançlar için" Ortadoğu’yu "hayali sınırlara" böldüğü Sykes-Picot anlaşması gibi bir girişimden yana olmadığını, bölgede Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraber yol almak istediğini yazdı.

Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." dedi.

SYKES-PICOT ANLAŞMASI NEDİR?

Anlaşma 1. Dünya Savaşı Sırasında 16 Mayıs 1916'da Britanya ve Fransa arasında gizlice yapıldı.

Anlaşma Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarının paylaşılmasın öngörülüyordu. Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarının temeli atıldı.

Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerin sınırları bu plana göre şekillendi. Ancak etnik ve mezhepsel yapılar dikkate alınmadan çizildiği için anlaşmadaki sınırlar uzun vadeli sorunlara yol açtı.

Sykes-Picot Anlaşması Ortadoğu'nun emperyal çıkarlarla çizilmiş sınırlarını belirleyerek bölgedeki siyasi çatışmaların temelini attı.



Antlaşma, 1917’de Bolşevik Devrimi’nin ardından iktidarı ele geçiren Bolşevikler tarafından ifşa edildi.