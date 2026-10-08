ABD Büyükelçisi borçlarını kapattırmaya çalışmış. "Tatlım lütfen"
08.10.2026 09:01
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un, göreve atanması öncesinde Trump destekçisi bir bağışçıdan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu gizlice kapatmasını talep ettiği ortaya çıktı.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un, göreve atanması öncesinde Donald Trump'ı destekleyen bir bağışçıdan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu iz bırakmadan kapatmasını istediği ortaya çıktı.
The Wall Street Journal gazetesinin incelediği yüzlerce mesaj ve yazışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoyle'un, siyasi nüfuzunu kullanarak üst düzey kabine üyelerine erişim sağlama vaadinde bulunduğunu gösteriyor.
Belgelere göre süreç, Kentucky'de avukatlık yapan ve geçmişte Kongre ile valilik yarışlarına katılan Eric Deters'ın, kişisel vergi incelemesi ve hukuki sorunları için Trump yönetimine ulaşmak istemesiyle başladı.
Guilfoyle, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki büyükelçilik onay oturumundan günler önce, 3 Temmuz 2025'te Deters'a Signal uygulaması üzerinden ödeme talimatı gönderdi.
Amerikan Express borcunun kapatılmasını isteyen Guilfoyle, "Tatlım lütfen bunu bugün benim için halletmeni istiyorum. Buraya gönderebilirsin" mesajını iletti.
Deters, söz konusu ödemeyi yapması halinde evliliğinin tehlikeye gireceğini belirterek parayı göndermedi.
Trump politikalarını desteklediğini belirten Deters, Guilfoyle'un vaat ettiği sonuçları sağlayamadığını ve kendisinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.
BAKANLIKLARA ERİŞİM KARŞILIĞI MADDİ KAYNAK TALEBİ
Yazışmalar, Guilfoyle'un büyükelçilik adaylığı sürecinde Deters'ın taleplerini yeni yönetimin yetkililerine iletme sözü verdiğini ortaya koyuyor.
Deters, sigortacıları dolandırmakla suçlanan ve Pakistan'a kaçan bir doktorun iadesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını ve vergi dairesiyle yaşadığı ihtilafın çözülmesini talep etti.
Guilfoyle ise Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Vergi Dairesi (IRS) başkanına doğrudan erişimi olduğunu iddia ederek aracı olabileceğini savundu.
IRS Başkanı Billy Long'a Deters'ın vergi dosyasını aktaran Guilfoyle, Deters'a yazdığı mesajlarda sürecin yazılı kayıtlara geçmemesi konusunda defalarca uyarı yaptı.
Guilfoyle, "Yazmayı bırak, büyükelçiliğime mal olacaksın" ifadesiyle temasların kamuoyuna sızmasından çekindiğini aktardı.
WSJ'ye konuşan ve ismi belirtilmeyen bir FBI sözcüsü, Guilfoyle'un kurum başkanı Kash Patel nezdinde herhangi bir lobi girişiminde yer almadığını açıkladı.
Guilfoyle'un avukatı Jesse Binnall, mesajların gerçekliğine itiraz etti ancak ayrıntı vermedi.
Binnall, müvekkilinin etkinlik konuşmaları nedeniyle alacaklı olduğunu öne sürerken, Deters herhangi bir borcu olmadığını belirtti. ABD'nin Atina Büyükelçiliği yetkilisi ise Guilfoyle'un Senato'daki iki partili denetimden geçtiğini ve görevini bağlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.
Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında Guilfoyle'un güçlü bir diplomasi yürüttüğünü savundu.
Buna karşılık ABD Kongresi'ndeki Demokrat üyeler, Guilfoyle'un bölgedeki faaliyetleri ve ticari bağlantılarına ilişkin dışişleri bünyesinde soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.