ABD Büyükelçisi borçlarını kapattırmaya çalışmış. "Tatlım lütfen"

BAKANLIKLARA ERİŞİM KARŞILIĞI MADDİ KAYNAK TALEBİ

Yazışmalar, Guilfoyle'un büyükelçilik adaylığı sürecinde Deters'ın taleplerini yeni yönetimin yetkililerine iletme sözü verdiğini ortaya koyuyor.

Deters, sigortacıları dolandırmakla suçlanan ve Pakistan'a kaçan bir doktorun iadesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını ve vergi dairesiyle yaşadığı ihtilafın çözülmesini talep etti.

Guilfoyle ise Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Vergi Dairesi (IRS) başkanına doğrudan erişimi olduğunu iddia ederek aracı olabileceğini savundu.

IRS Başkanı Billy Long'a Deters'ın vergi dosyasını aktaran Guilfoyle, Deters'a yazdığı mesajlarda sürecin yazılı kayıtlara geçmemesi konusunda defalarca uyarı yaptı.

Guilfoyle, "Yazmayı bırak, büyükelçiliğime mal olacaksın" ifadesiyle temasların kamuoyuna sızmasından çekindiğini aktardı.

WSJ'ye konuşan ve ismi belirtilmeyen bir FBI sözcüsü, Guilfoyle'un kurum başkanı Kash Patel nezdinde herhangi bir lobi girişiminde yer almadığını açıkladı.

Guilfoyle'un avukatı Jesse Binnall, mesajların gerçekliğine itiraz etti ancak ayrıntı vermedi.

Binnall, müvekkilinin etkinlik konuşmaları nedeniyle alacaklı olduğunu öne sürerken, Deters herhangi bir borcu olmadığını belirtti. ABD 'nin Atina Büyükelçiliği yetkilisi ise Guilfoyle'un Senato'daki iki partili denetimden geçtiğini ve görevini bağlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında Guilfoyle'un güçlü bir diplomasi yürüttüğünü savundu.

Buna karşılık ABD Kongresi'ndeki Demokrat üyeler, Guilfoyle'un bölgedeki faaliyetleri ve ticari bağlantılarına ilişkin dışişleri bünyesinde soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.