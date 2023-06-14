ABD Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Kritik toplantı öncesi NATO üyeliği mesajı

Haber: Deniz Kilislioğlu

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO temsilcileri masaya oturuyor.

Jeff Flake, kritik toplantıya saatler kala 'İsveç'in üye olmasının vakti geldi' mesajını yineledi.

Büyükelçi Flake, "Bu hafta bir iadenin olması bekleniyor. Daha önce 2 iade daha gerçekleşmişti. İsveç bu konuda yasalar çıkardı terörü finanse edenleri yakalayabileceklerini ve bunları uygulamada istekli olduklarını ortaya koydular. Bizce artık İsveç’in üye olma vakti. Üye olmaları teröre karşı daha fazla işbirliğinin başlangıcı olacaktır." dedi.

Flake ABD’nin 247. Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği ile ABD Kongresi'nin onayını bekleyen F-16 satışı arasında yönetime göre bir irtibat olmadığının altını çizse de, kongre üyelerinin endişelerinin giderilmediğinin mesajını da verdi.

F-16 SATIŞI

