ABD Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Kritik toplantı öncesi NATO üyeliği mesajı

Haber: Deniz Kilislioğlu
Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO temsilcileri masaya oturuyor.
Jeff Flake, kritik toplantıya saatler kala 'İsveç'in üye olmasının vakti geldi' mesajını yineledi.
Büyükelçi Flake, "Bu hafta bir iadenin olması bekleniyor. Daha önce 2 iade daha gerçekleşmişti. İsveç bu konuda yasalar çıkardı terörü finanse edenleri yakalayabileceklerini ve bunları uygulamada istekli olduklarını ortaya koydular. Bizce artık İsveç’in üye olma vakti. Üye olmaları teröre karşı daha fazla işbirliğinin başlangıcı olacaktır." dedi.
Flake ABD’nin 247. Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği ile ABD Kongresi'nin onayını bekleyen F-16 satışı arasında yönetime göre bir irtibat olmadığının altını çizse de, kongre üyelerinin endişelerinin giderilmediğinin mesajını da verdi.
F-16 SATIŞI
ABD Büyükelçisi “ABD yönetimi Türkiye’ye F-16 satışı satışı konusunda destek veriyor. İsveç’in NATO üyeliği yönetim için bir önkoşul değil ama ABD Kongre üyelerinin -ki ben iyi biliyorum çünkü 18 yıl kongre üyesiydim - İsveç’in NATO üyeliği konusunda çok güçlü duyguları var. Bu konuda yönetimin koyduğu bir koşul yok ama Kongre’nin böyle bir hissiyatı var.’ diye konuştu.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye ile ilişkilerde yeni dönemde önceliklerinin ticaret, turizm gibi başlıklar olacağının altını çizdi. Güvenlik başlığında PKK-YPG gibi terör örgütleriyle mücadeleye değinmeden NATO içindeki işbirliğinin altını çizdi.
Jeff Flake, "Türkiye NATO’daki ikinci büyük güç. Güçlü ve NATO ile uyumlu olduğuna emin olmak istiyoruz. Güvenlik alanında daha fazla işbirliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR
Büyükelçi Flake, Rusya'ya dönük yaptırımların delinme ihtimallerini Türkiye ile paylaştıklarını söyledi.
Flake, "Türkiye, Rusya’nın ona uyguladığımız yaptırımları delmek için Türkiye’yi kullanmasını önlemede yardımcı oldu. Zaman zaman Türk mevkidaşlarımıza eğer yaptırımların delinme, herhangi bir ithal malın Rusya’ya gitme ihtimali varsa, bunu gösterme niyetinde oluyoruz. Bu konudaki bilgilerimizi Türk mevkidaşlarımızla paylaşıyoruz. Havacılıkta, denizcilikte her türlü işbirliğimizi artırmak istiyoruz ki Rusya bunları kullanmasın." dedi.
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