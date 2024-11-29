ABD çağrıda bulundu: Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşı düşecek mi?

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Ukrayna'nın zorunlu askerlik yaşını 25'ten 18'e düşürerek cephedeki asker sayısını artırmasını istiyor.



Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, “Basit gerçek şu ki, Ukrayna şu anda Rusya'nın büyüyen ordusuna ayak uyduramıyor, savaş alanındaki kayıplarını telafi etmek için yeterli sayıda asker konuşlandıramıyor ya da eğitemiyor.” diye konuştu.



Washington'un zorunlu askerlik yaşı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine yetkili, “askere alma yaşını 18'e indirmeyi değerlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz” dedi.



2022 yılının Şubat ayında başlayan Rus saldırıları sonrasında Ukrayna, seferberlik yasaları uyarınca zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşürmüştü.

ABD'DEN YENİ YARDIM PAKETİ

Biden bu sırada görevi bırakmadan önce Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık bir destek paketi daha sunmaya hazırlanıyor.



ABD Başkanı, acil durumlarda müttefiklerine doğrudan Amerikan ordusunun cephaneliğinden silah gönderme yetkisine sahip. Genellikle tek seferde 125 ila 250 milyon dolarlık yardım paketleri sunan Biden, ilk kez bu kadar maliyetli bir yardım paketi hazırlıyor.