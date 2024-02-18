"ABD, Cezayir'in BMGK'ya sunduğu ateşkes teklifini veto edecek"

Cezayir, Gazze'de acil ateşkes isteyen bir karar tasarısını Birleşmiş Miller Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundu.



Diplomatik kaynaklar, AFP'ye yaptığı açıklamada, tasarının önümüzdeki hafta oylanabileceğini ancak ABD'nin bunu "yine engellemeye hazır göründüğünü" söyledi.



Cezayir, Uluslararası Adalet Divanı'nın ocak ayı sonunda İsrail'in Gazze saldırılarında, soykırım eylemlerini önlemek için "elinden geleni yapması gerektiğine" hükmetmetmişti.



Cezayir'in sunduğu yeni tasarı, "tüm taraflarca saygı gösterilmesi gereken acil bir insani ateşkes" talep ediyor.



Ayrıca Filistinli sivil nüfusun zorla yerinden edilmesini reddediyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyor.



"6 HAFTALIK ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"



Washington ise tasarıyı veto edeceğinin sinyallerini verdi. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir'in önerdiği taslakla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mısır ve Katar liderleriyle birlikte "çatışmalara altı haftalık uzun süreli bir ara getirecek" bir rehine anlaşması üzerinde çalıştığını aktardı.



Thomas-Greenfield, "Güvenlik Konseyi'nde öne sürülen karar tasarısı ise bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir" diye konuştu.



Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, "tüm taraflarca saygı gösterilmesi gereken acil bir insani ateşkes" talep eden yeni bir tasarı sundu. Salı günü görüşülmesi beklenen tasarının, ABD tarafından veto edileceği belirtiliyor. ABD, halihazırda 6 haftalık bir ateşkes için görüşmeleri sürdürdüğünü ifade ediyor.

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