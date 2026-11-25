ABD, Çin devi Huawei'yi ticari sır çalmakla suçladı
25.11.2026 09:18
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin New York'taki federal mahkemede görülen davada ticari sır çalmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei 'nin New York'taki federal mahkemede görülen davada ticari sır çalmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.
Brooklyn'deki federal mahkemede üç ay süren yargılamanın ardından jüri, 24 Kasım'da şirkete yöneltilen 12 suçlamanın 10'unda mahkumiyet kararı verdi.
Karar kapsamındaki suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, ticari sır çalmak için gizli anlaşma ve ABD'yi dolandırmak için gizli anlaşma yer aldı.
Jüri, daha ağır bir suçlama olan şantaj amaçlı suç örgütü kurma ve adaleti engelleme iddialarından ise şirketi beraat ettirdi.
"HİÇBİR ŞİRKET HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL"
AFP'nin haberine göre ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, yazılı açıklamasında "Hiçbir kişi veya şirket hukukun üstünde değildir" dedi.
Blanche, "Huawei ve üç iştiraki, on yıllar boyunca ABD'deki işlerini yalanlar ve hırsızlık üzerine yürüttü" ifadesini kullandı.
Adalet Bakan Yardımcısı Tysen A. Duva da "Bugünkü karar net bir mesaj veriyor: Amerika; ilerlemek için yalan söyleyen, hile yapan ve çalan yozlaşmış yabancı şirketlere karşı işletmelerini savunacak, çalışanlarını koruyacak ve ulusal güvenliğini güvence altına alacak" diye konuştu.
ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, yazılı açıklamasında "Hiçbir kişi veya şirket hukukun üstünde değildir" dedi.
SAVCILIK İDDİANAMESİNDE NELER VAR?
Dünyanın önde gelen telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei, Çin hükümeti adına casusluk yapma riski taşıdığı iddiasıyla Trump yönetiminin hedefinde yer almıştı.
ABD yönetimi daha önce diğer ülkelere yeni 5G mobil ağlarının kurulumunda Huawei altyapısını kullanmama çağrısı yapmıştı.
Orijinal iddianameye göre Huawei, ABD'li telekomünikasyon şirketlerinin çalışanlarını kendi bünyesine katmaya çalışarak bu süreçte teknolojik bilgi elde etmekle suçlandı.
İddianamede, bu verilerin Huawei'ye rakiplerininkine benzer ürünler geliştirip daha düşük fiyatlarla satma imkanı sağladığı ileri sürüldü.
ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında, "Haksız biçimde ele geçirilen fikri mülkiyet; internet yönlendiricileri, anten teknolojisi ve robot test teknolojisine ilişkin kaynak kodları ile kullanım kılavuzları gibi ticari sır niteliğindeki bilgileri ve telif hakkıyla korunan eserleri içeriyordu" bilgisini paylaştı.
Savcılar, Huawei'nin rakiplerinden sanayi sırrı elde eden çalışanlarına ikramiye veren kurum içi bir program başlattığını da iddia etti.
Soruşturma, Huawei'nin İran hükümetiyle yürüttüğü ticari faaliyetleri de kapsadı.
ABD Adalet Bakanlığı, "Huawei İran'daki faaliyetlerinin niteliği hakkında defalarca yalan söyledi; bankalara, gazetecilere ve ABD hükümetine İran hükümetine, ordusuna veya istihbarat topluluğuna yardım etmediğini söyleyerek yanlış beyanda bulundu" açıklamasını yaptı.
ABD yönetimi daha önce diğer ülkelere yeni 5G mobil ağlarının kurulumunda Huawei altyapısını kullanmama çağrısı yapmıştı.
KISITLAMALAR 2012'DE BAŞLADI VE BUGÜNE GELDİ
ABD'nin Huawei'ye yönelik kısıtlamaları 2012'deki ağ uyarılarıyla başladı, 2019'da ticari Kara Liste adımıyla sertleşti ve 2020-2026 döneminde çip, ithalat, test laboratuvarları ve yargı süreçleriyle genişledi.
ABD Kongresi incelemeleri 2012'de Huawei ve ZTE ekipmanlarının ulusal güvenlik riski oluşturabileceğine dair uyarılar yayınladı.
ABD Savunma Bakanlığı ve federal kurumların Huawei ekipmanı ile hizmetlerini kullanması ve bunlara hibe aktarılması 2017-2018 döneminde yasal düzenlemelerle sınırlandı.
Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, İran yaptırımlarını delme ve dolandırıcılık suçlamaları kapsamında Aralık 2018'de Kanada'da gözaltına alındı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2019'da Huawei ve 68 iştirakini Kara Liste'ye ekledi; ABD teknolojisi ve yazılımına erişimi lisans şartına bağladı.
Kısıtlamalar nedeniyle Google, yeni Huawei modellerine lisanslı Google Mobil Servisleri (GMS) ve Android güncellemelerini durdurdu; Huawei kendi HarmonyOS ekosistemine yöneldi.
Geçici 90 günlük lisanslar mevcut cihaz ve ağların bakımına sınırlı süre izin verirken, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kasım 2019'da Evrensel Hizmet Fonu'nun Huawei ve ZTE ekipman alımında kullanılmasını yasakladı.
ABD, Ağustos 2020'de Yabancı Doğrudan Ürün Kuralı'nı genişleterek ABD teknolojisi veya yazılımı kullanan yabancı üreticilerin de Huawei'ye çip tedarik etmesini zorlaştırdı; 38 iştirak daha listeye eklendi ve geçici lisans sonlandırıldı.
FCC, 2021-Kasım 2022 döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle Huawei ve ZTE ekipmanlarının ABD'de satış ve ithalatına yönelik yasakları resmileştirip kapsamını genişletti.
Washington yönetimi, son iki yıldır ekipman onay süreçlerindeki test laboratuvarlarına yönelik denetimleri artırdı; Huawei'ye ait laboratuvarın onayı iptal edildi, yabancı kontrolündeki 32 laboratuvar sistemden çıkarıldı ve karşılıklı tanıma kuralları sıkılaştırıldı.
Ayrıca FCC, bu yılın haziran ayında da eski model Huawei ve diğer bazı Çinli markaların cihazlarını da ithalat yasağı kapsamına dahil etti.