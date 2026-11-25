ABD Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei 'nin New York'taki federal mahkemede görülen davada ticari sır çalmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Brooklyn'deki federal mahkemede üç ay süren yargılamanın ardından jüri, 24 Kasım'da şirkete yöneltilen 12 suçlamanın 10'unda mahkumiyet kararı verdi.

Karar kapsamındaki suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, ticari sır çalmak için gizli anlaşma ve ABD'yi dolandırmak için gizli anlaşma yer aldı.

Jüri, daha ağır bir suçlama olan şantaj amaçlı suç örgütü kurma ve adaleti engelleme iddialarından ise şirketi beraat ettirdi.

"HİÇBİR ŞİRKET HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL"

AFP'nin haberine göre ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, yazılı açıklamasında "Hiçbir kişi veya şirket hukukun üstünde değildir" dedi.

Blanche, "Huawei ve üç iştiraki, on yıllar boyunca ABD'deki işlerini yalanlar ve hırsızlık üzerine yürüttü" ifadesini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Tysen A. Duva da "Bugünkü karar net bir mesaj veriyor: Amerika; ilerlemek için yalan söyleyen, hile yapan ve çalan yozlaşmış yabancı şirketlere karşı işletmelerini savunacak, çalışanlarını koruyacak ve ulusal güvenliğini güvence altına alacak" diye konuştu.