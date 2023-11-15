ABD-Çin ilişkilerinde normalleşme adımı: İki lider bir yıl sonra yüz yüze görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi ise Bali’deki son görüşmeden bu yana çok şey yaşandığını belirterek, "Dünya’daki Covid-19 salgını sona erdi ama hala muazzam etkileri var” dedi.

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu tedarik zinciri gibi sorunlara değinen Xi, Çin-ABD ilişkisinin "dünyadaki en önemli ikili ilişki" olduğunu belirtti. Xi, "Bu ilişki iki halkın yararına olacak ve insanlığın ilerlemesine yönelik sorumluluğumuzu yerine getirecek şekilde gelişmelidir" dedi.

"İKİ ÜLKENİN BİRBİRİNE SIRT ÇEVİRMESİ BİR SEÇENEK DEĞİL"

ABD-Çin ilişkilerinin hiçbir zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemediğini kabul eden Xi, ancak iki ülkenin "birbirlerine sırt çevirmesinin bir seçenek olmadığını" vurguladı. ABD ve Çin arasındaki herhangi çatışmanın her iki taraf için de dayanılmaz sonuçları olacağını belirten Xi, iki tarafın da aralarındaki farklılıkları aşarak umut verici bir gelecek oluşturabileceğini inandığını aktararak, "Derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmayı ve yeni anlayışlara ulaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Görüşmede, ABD-Çin arasında açık iletişim hatlarının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesini engellemek için ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gibi konuların yanı sıra Filistin meselesi, Ukrayna savaşı ve Kuzey Kore’nin Rusya ile ilişkileri gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Xi en son 2017’de ABD’ye ziyaret gerçekleştirmiş, iki lider en son 2022’de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.