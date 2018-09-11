The New York Times'ın Beyaz Saray'ın eski ve yeni çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yönelik uygulamalarının Beyaz Saray'da aylardır tartışıldığı belirtildi.



Habere göre, Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.



Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda yaptırım tartışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getirilmesi planlanıyor.



Yaptırımların uygulanması durumunda ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.



Birleşmiş Milletler'e göre Çin Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman halka uzun zamandır sistematik bir baskı politikasi uyguluyor.

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