ABD, Çinli ajan arıyor: Pekin’den CIA’in videolu iş ilanına tepki

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Çin vatandaşlarına yönelik iki video yayınlayarak “iş ilanı” açmasına Pekin yönetiminden tepki geldi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, CIA’in “hayal kırıklığına uğramış Çinli yetkililere” yönelik yayınladığı iş ilanı videolarını kınayarak bunun “salt bir siyasi provokasyon” olduğunu söyledi.

Lin, açıklamasında, “Birleşik Devletler, sadece kötü niyetlerle Çin’i karalamakla ve ona saldırmakla kalmıyor; bunun yanı sıra Çinli personelin teslim olması için onları açıkça kandırıyor ve tuzağa düşürüyor, hatta Çin hükümet yetkililerini doğrudan hedef alıyor” ifadelerini kullandı.



“KENDİ HAYALLERİM İÇİN ÇALIŞMANIN ZAMANI GELDİ”



The Guardian gazetesinin haberine göre, CIA’in yayınladığı iki Çince videoda Pekin yönetiminin aleyhine faaliyet gösterebilecek Çinli yetkililer hedef alınıyordu.

Videolardan birinde konuşan bir kişi, Çin’i yöneten Komünist Parti’ye işaret ederek, “Parti içinde yükseldikçe üstlerimin nasıl kullanılıp eskitilmiş ayakkabılar gibi atıldığını izledim ama şimdi kendi kaderimin de onlarınki kadar şüpheli olduğunu fark ettim” diyordu.

Bir diğer kişi de videoda, “Liderlerimizin tekrar tekrar verdikleri sözleri tutamıyor oluşu iyi bilinen bir sır halini aldı… Kendi hayallerime doğru çalışmanın zamanı geldi” ifadelerini kullanıyordu.



Perşembe günü yayınlanan videolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerini artırarak başlattığı "ticaret savaşının" tırmandığı günlerde geldi.



“İŞE YARAMASA DAHA FAZLA VİDEO HAZIRLAMAZDIK”



CIA, potansiyel Çinli ajanlara yönelik videosunda ayrıca şu ifadeleri kullanıyordu:

“Ekonomik, mali politikalar ya da ticaret politikaları hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Savunma sanayisinde mi çalışıyorsunuz? Milli güvenlik, diplomasi, bilim, ileri teknoloji alanında mı çalışıyorsunuz ya da bu sektörlerdeki insanlarla mı ilgileniyorsunuz? Lütfen bizimle temasa geçin. Sağlayabileceğiniz bilgi önemli ve biz bu konular hakkındaki içgörülerinize değer veriyoruz.”



Videoların sonunda ise CIA ile nasıl iletişime geçilebileceğine dair şifreli iletişim bilgileri paylaşıldı.



Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan bir CIA yetkilisi, “Eğer işe yaramıyor olsaydı daha fazla video yapıyor olmazdık” dedi.

