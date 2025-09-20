ABD Covid-19 aşısı önerisini kaldırdı

ABD’nin önemli aşı danışma organı Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (Acip), Covid-19 aşılarının tüm yetişkinlere rutin olarak önerilmesi uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

Pandeminin başlangıcından bu yana her yıl çoğu Amerikalıya tavsiye edilen aşı, artık yalnızca bireylerin doktorlarıyla görüşerek kendi kararlarını vermeleri halinde uygulanacak.

İki gün süren toplantıların ardından alınan kararda, 65 yaş üstü ve yüksek riskli gruplara yönelik tavsiyeler de kaldırıldı. Mayıs ayında federal hükümet, sağlıklı hamile kadınlara ve çocuklara Covid-19 aşısı önermeyi bırakmıştı.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın Haziran ayında Acip üyelerinin tamamını görevden alıp kendi atamalarını yapması, tıp dünyasında büyük tepki çekmişti.

COVİD-19 AŞISI TARTIŞMASI





Kennedy’nin müttefiki Dr. Robert Malone, Covid-19 aşılarının ciddi enfeksiyonları önlediğine dair kanıt bulunmadığını savunurken, eski FDA panel üyesi Dr. Cody Meissner “aşının enfeksiyona karşı koruduğuna dair iyi tanımlanmış veriler olduğunu” belirtti.

Toplantıda ayrıca kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeğini kapsayan MMRV aşısı da tartışıldı. Panel, dört yaş altındaki çocuklara kombine MMRV yapılmasına karşı çıkarken, MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) ve suçiçeği aşılarının ayrı ayrı uygulanmasını önerdi. Amerikan Tabipler Birliği, bu kararın “ebeveynleri şaşırttığını” açıkladı.

Hepatit B aşısına ilişkin oylama ise ertelendi. Panelin yeni başkanı Dr. Martin Kulldorff, “yeni doğan bebeklere hepatit B aşısı yapmanın akıllıca olup olmadığını” sorguladı. Oysa ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1991’den bu yana doğumdan itibaren hepatit B aşısı önermeye devam ediyor.

Kennedy’nin aşı politikaları ve bilimsel kanıtlara rağmen aldığı kararlar, doktorlar ve sağlık uzmanlarının yoğun eleştirisine yol açarken, CDC’de üst düzey istifalar yaşandı.