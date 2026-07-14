ABD denizde ilk kez SİHA ile vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı silahlı insansız hava aracı (SİHA ) kullanarak İran 'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığını duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komutanlık güçlerinin çok sayıda tek yönlü SİHA kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine başarılı saldırı düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, "Üç Corsair insansız hava aracı, Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurdu. Bu, Amerikan kuvvetlerinin muharebe operasyonlarında ilk kez deniz insansız hava araçlarını kullanması anlamına geldi." ifadelerine yer verildi.



Saldırıya ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflattığı iddia edildi.