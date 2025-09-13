ABD destroyeri balıkçı teknesine saldırdı

Venezuela hükümeti, ABD’ye ait bir destroyerin ülkenin Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki bir ton balığı avlama teknesini durdurup 8 saat boyunca işgal ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, teknenin dokuz balıkçı tarafından kullanıldığını ve zararsız olduğunu belirterek, ABD’nin bu eylemlerinin Karayipler’de güvenlik ve barışı tehlikeye attığını vurguladı.

Venezuela hükümeti ayrıca, Washington’dan bu tür eylemlere derhal son vermesini talep etti.