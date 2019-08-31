ABD, dev ‘Dorian’ kasırgasına hazırlanıyor. Florida kıyılarına yaklaşan kasırganın kategorisi 4. seviyeye yükseltildi.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi Dorian kasırgasına ilişkin tedbirlerin artırılması gerektiğini duyurdu.



Hafta sonu Florida kıyılarına ulaşması beklenen Dorian'ın hızının saatte 210 ila 240 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.



Yetkililer kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.



DORIAN KASIRGASI



ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan dün yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde 'Kategori 3' seviyesine ulaşacağı ve Bahamalar'a varacağı belirtilmişti.



Cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği kaydedilen Dorian'ın, pazar günü öğleden sonra Florida eyaletinde 'Kategori 4' seviyesine ulaşabileceği ifade edilmişti. Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis ise eyalette olağanüstü hal ilan etmişti.