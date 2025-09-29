ABD dışında çekilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini” açıkladı.

Trump, verginin ne zaman ve nasıl uygulanacağına dair ayrıntı vermedi.

Bu adım hayata geçirilirse, Trump’ın ilk kez hammaddeler yerine bir hizmete doğrudan gümrük vergisi uygulaması anlamına gelecek.

HOLLYWOOD'DA ŞOK ETKİSİ

Trump, Mayıs ayında da benzer bir tehditle gündeme gelmiş, yabancı ülkelerin sunduğu vergi teşviklerinin yapımcıları yurtdışına yönlendirdiğini savunmuştu.

O dönemde sektör temsilcileri kararı “şoke edici” olarak nitelendirmiş, “Pratikte uygulanması çok zor ve Trump’ın da buna yetkisi yok” yorumunu yapmıştı.



Trump son paylaşımında özellikle Kaliforniya’yı hedef aldı ve “bu eyaletin en çok darbe alan yerlerden biri olduğunu” belirtti.



MALİYET TARTIŞMASI

Hollywood yapımcıları, setleri ABD dışına taşımanın daha ucuz olduğunu savunuyor.

United Talent Agency Başkan Yardımcısı Jay Sures, CNN’e yaptığı açıklamada, “Aslında oyuncuları ve ekipleri uçakla götürmek, otelleri ödemek bile daha ucuza geliyor. Çünkü yurtdışında işçilik maliyetleri düşük, vergi indirimleri var ve prodüksiyon çok daha ucuz” dedi.