ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'ye geliyor
25.11.2025 21:03
Son Güncelleme: 25.11.2025 21:08
AA
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas'ın 27 Kasım-5 Aralık tarihlerinde Türkiye, Irak ve İsrail'de temaslarda bulunacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Michael J. Rigas, Türkiye'de düzenlenecek "İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü" programında ABD heyetine başkanlık edecek.
"ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ilerletmek" amacıyla Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak olan Rigas, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.
Rigas, daha sonra Bağdat'a hareket ederek Iraklı yetkililerle görüşecek, burada ABD diplomatik tesislerini ziyaret edecek ve Erbil'deki yeni başkonsolosluğun açılışını yapacak.
Ayrıca Rigas, İsrailli yetkililerle de bir araya gelecek.