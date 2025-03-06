ABD Dışişleri Bakanı, alnında haç işaretiyle Hamas'a seslendi: "Ciddiye alsalar iyi olur"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın Hamas’a yönelik tehditlerinin ardından açıklama yaptı.

Trump, Hamas'a seslenerek, "Esirleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" demişti.

Rubio, alnında haç işaretiyle Fox News'te yaptığı konuşmada Trump'a arka çıkarak, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi.

ABD'li bakan, şunları söyledi: "İnsanlar başkanın esirlerle görüştüğünü, hikayelerini dinlediğini ve haklı olarak öfkelendiğini anlamıyor. Her hafta sonu bir deri bir kemik kalmış esirlerin serbest bırakıldığı, cesetlerin teslim edildiği ve bazen yanlış cesetlerin olduğu, burada 5, orada 3 kişinin olduğu ve oyunlar oynandığı bu videoları izlemekten yoruldu ve bu konuda sabrını yitirdi."