ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Blinken, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın beraberindeki heyette ABD'nin Büyükelçisi Jeff Flake de yer aldı.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Blinken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti - 1

Bakan Blinken, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir."

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